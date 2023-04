Mitch’ wereldgoal is een hele belangrijke voor NEO’25 op weg naar lijfsbehoud: ‘We gaan het redden’

amateurvoetbal Ven­horst-trai­ner Michaël van Doren doet oude liefde pijn in bekertoer­nooi: ‘No hard feelings’

Hoewel het in de competitie nog niet geweldig gaat, draait derdeklasser Venhorst in de beker wel op volle toeren. Na onder andere RKVV Erp en DAW Schaijk uit te schakelen, moest Berghem Sport er afgelopen paasmaandag ook aan geloven. Voor trainer Michaël van Doren had de nieuwe bekerstunt een gouden randje.