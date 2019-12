Moeder Natuur zorgt weer voor veel afgelastingen

zaterdag 4E Willem II laat diep in blessure­tijd eerste zege uit handen glippen, Van den Hoven bezorgt SSC'55 punt

7 december Het is de amateurs van Willem II niet gelukt om in de laatste speelronde van 2019 de eerste overwinning van het seizoen te boeken. Tegen SCO werd een voorsprong in de vierde minuut van de blessuretijd teniet gedaan, nadat een voorzet via een Willem II-verdediger ongelukkig in eigen doel belandde.