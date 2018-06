Moegestreden SVSSS weet ook verliezersfinale niet te winnen

AmateurvoetbalSVSSS is er in het 90-jarig bestaan niet in geslaagd om te promoveren naar de tweede klasse. In de verliezersfinale werd er met 1-2 verloren van derdeklasser Braakhuizen.

Met het ontbreken van topscorer Stefan Dekkers, aanvoerder Lars Cornelissen en de lang geblesseerde Ruben Diederen en Steffan Moes moest het vuurwerk komen van Ramon Dekkers, het jongere broertje van Stefan. Met een schot tegen de lat en paal in de eerste minuut was dat sierwerk er meteen, maar een goede knal in de vorm van een doelpunt bleef uit.

Beter spel

Ondanks nog een Dekkers-inzet tegen de lat en een kopbal van Bodhi Eilander tegen de lat was het Braakhuizen dat op de sportpark van Best Vooruit op voorsprong kwam. Olivier van Engelen maakte vlak voor rust de 0-1 voor de ploeg uit Geldrop.

Na rust drong SVSSS aan en had het het betere van het spel. Toch was het weer Braakhuizen dat scoorde. Invaller Ryan Maas verdubbelde de score in de 78ste minuut. SVSSS kreeg twee minuten later via Stan van den Brand een uitgelezen mogelijkheid om iets terug te doen maar een meter voor de doellijn wist hij de bal net tegen het net te schieten. Olaf van Berkel kreeg een minuut later direct rood voor een charge, waarna de kansen verkeken leken voor de Udenhouters.

Slotoffensief