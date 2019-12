Molenaar volgt Curic op bij GDC

Hij volgt bij GDC de eind dit seizoen vertrekkende Edin Curic op. Molenaar, die in Hank woont, is momenteel aan zijn derde seizoen bij HSSC’61 (Hei en Boeicop) bezig.

Eerder was hij maar liefst acht seizoenen hoofdtrainer van ASH in Hellouw en vijf seizoenen bij Be Ready in Hank.