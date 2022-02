Mondkapje in de kleedkamer en geen polonaise in de kantine: zo ziet de herstart van het amateurvoetbal eruit

SV Ruwaard boos na punten­straf KNVB, club wil besluit aanvechten

SV Ruwaard uit Oss heeft van de KNVB drie punten in mindering gekregen. Dit naar aanleiding van het duel van de vijfdeklasser op bezoek bij Maaskantse Boys. Die wedstrijd werd in november tien minuten voor tijd gestaakt en daar is de club nu voor bestraft.

28 januari