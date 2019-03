Monsterscore voor Den Dungen na teamuitje in Maastricht: WSJ met 3-13 afgedroogd

De grote mannen bij de Dungenaren waren Loek van Grinsven met vijf doelpunten en Jeffrey Sterks met vier treffers. ,,We speelden erg sterk, met mooie aanvallen”, vond Den Dungen-trainer Ben Hoek. ,,Daarnaast was niemand zelfzuchtig: veel spelers kregen kansen om te scoren.” Overigens kwam de selectie niet vanuit Den Dungen naar de wedstrijd, die in Tilburg werd gespeeld: iedereen was naar Maastricht geweest voor een weekend weg.