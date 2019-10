MOSA’14 viert feest: eerste punt van de competitie is een feit

MOSA’14 – RKVSC 1-1 (1-1). 14. Kees de Cocq 0-1, 37. Vince van Uden 1-1.

,,We doen onszelf te kort door de kansen na rust niet te benutten. Als we dat wel doen winnen we met ruime cijfers. In de tweede helft heb ik wel tien kansen voor ons geteld”, zag elftalleider Nick van den Helm van MOSA’14.

,,Een typische wedstrijd met twee gezichten: we maakten het spel in de eerste helft en hadden het toen op slot moeten gooien, maar als je kijkt naar de kansen van MOSA in de tweede helft mogen we blij zijn met een puntje”, aldus RKVSC-coach Ad Schipper.

Toch was er bijna MOSA’14 ook een lichtpuntje: het eerste punt van de competitie is met dit gelijkspel een feit.

BZS – Ruwaard 5-0 (1-0). 18. 1-0, 52. 2-0, 60. 3-0, 73. 4-0, 82. 5-0.

,,De manier waarop we verliezen doet me pijn. BZS is een goede tegenstander, maar mijn spelers hadden feller moeten zijn en binnen het toelaatbare de duels moeten aangaan”, aldus trainer Ger Romeijnders van Ruwaard.

Romeijnders had voor de wedstrijd al een slecht gevoel over het aanstaande resultaat. ,,Als ik zag hoe mijn spelers de warming-up deden en hoe de spelers van BZS zich voorbereidden, was dat een groot verschil.”

Hedel – SBV 2-2 (0-0). 55. Leon Bok 1-0, 65. Jimmy Floor 2-0 79. Joep Cruijsen 2-1 (pen.), 90.Mart van Veghel 2-2.

,,Dit gelijkspel voelt als een overwinning want we komen terug na een 2-0 achterstand. Ik ben trots op de veerkracht die mijn ploeg heeft getoond”, aldus een tevreden John Putters, trainer van SBV.

De gelijkmaker kwam van de voet van een A-junior: Mart van Veghel schoot in de laatste minuut op aangeven van Kevin Heijnen raak.

,,We hebben het zelf een beetje weggegeven”, gaf Hedel-oefenmeester Wilco van Houtum toe. ,,Een domme actie van onze keeper en een laat tegendoelpunt hebben ons de overwinning gekost.‘’

Bijzonder was dat SBV ver in de blessuretijd toch nog langszij wist te komen.

OKSV – DESO 2-2 (0-1). 43. Jason Megens 0-1, 60. Perr Hidding 1-1, 69. Wesley van Bergen 1-2, 73. Rick Reijs 2-2. Rood: 70. Jason Megens (2x geel, DESO).

,,Er zat voor ons misschien meer in want na de 2-2 kregen we nog enkele goede kansen. Maar de keeper van DESO hield keer op keer zijn doel schoon”, beschreef trainer Fred Donkers van OKSV het duel.

,,Een terechte uitslag want voor rust waren wij de betere ploeg en na de pauze had OKSV het beste van het spel”, aldus Stan Vos, trainer van DESO.

De keeper van DESO die zijn ploeg in de slotfase knap op de been hield is Chantal Haenen: normaliter de assistent-trainer van de Ossenaren, maar door blessures stond hij onder de lat.

SCZ – Maaskantse Boys 1-0 (0-0). 86. 1-0.

,,Dit is verschrikkelijk balen. We zakten door de ondergrens en ik hoopte juist dat dat niet meer zou gebeuren. Teveel spelers van mijn ploeg waren niet scherp en daardoor groeide SCZ juist in de wedstrijd”, aldus trainer Maurizio Atzeni van Maaskantse Boys.

Atzeni denkt ook te weten wat de oorzaak van het mindere spel van zijn team is. ,,Een feestje op zaterdagavond waar het voor sommigen te laat is geworden.”

DSS’14 - Wadenoijen 4-3 (2-3). 4. 0-1, 8. Luuk van Velzen 1-1, 13. Luuk van Velzen 2-1, 14. 2-2, 15. 2-3, 51. Sadik al Ahli 3-3, 75. Faruk al Ahli 4-3.

,,Het was een lastige eerste helft”, stelde DSS’14-coach Klaas Bieze. ,,Wadenoijen speelde goed in op onze fouten en het duurde even voordat we hun spel doorhadden. In de tweede helft gingen we veel beter met hun lange ballen om, waardoor we op gelijke hoogte en uiteindelijk zelfs voorsprong konden komen.

Ophemert - HRC’14 2-2 (0-2). 32. Jordi Ververs 0-1, 44. Daan Wilman 0-2, 55. 1-2 (P), 77. 2-2.