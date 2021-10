MOSA’14 speelt gelijk tegen DESO dankzij prachtdoelpunt

DESO – MOSA’14 3-3 (1-1). 6. Tom van Loon 0-1, 45. Roel van de Doelen 1-1 (e.d.), 49 2-1., 60. Tom van Loon 2-2, 62. 3-2, 67. Robin Blokland 3-3.

,,Tot het laatst was het spannend maar ik denk dat dit gelijkspel een goede uitslag is”, vatte elftalleider Nick van den Helm van MOSA’14 het duel samen.

Volgens Van den Helm was de 3-3 van Robin Blokland een bijzondere goal. ,,Robin draaide een corner ineens bij de eerste paal in het doel. Als clubtopscorer moest hij natuurlijk ook wel scoren want door de twee doelpunten van Tom van Loon voelde hij zijn hete adem in de nek.”

SCZ – Maaskantse Boys 2-1 (0-0). 49. 1-0, 84. Clint van Creij 1-1 (pen.), 90. 2-1.

,,In de laatste seconde van de wedstrijd maakt SCZ 2-1 en verliezen we de wedstrijd. Ik had na een zwakke eerste helft goed kunnen leven met een gelijkspel maar met deze nederlaag krijgen we te weinig”, aldus de trainer van Maaskantse Boys Maurizio Atzeni.

Atzeni vatte de wedstrijd kort maar krachtig samen. ,,Dom, zuur en onnodig.”

RKVSC - Wadenoijen 0-4 (0-2).

,,Ik miste drie belangrijke spelers voorafgaand de wedstrijd’’, sprak RKVSC-trainer Marco van Loon. ,,Het was vandaag geen off-day, we stonden gewoon op los zand. Er werd alleen maar gemauwd en de jongens stonden er niet voor elkaar of de ploeg.’’

,,Alleen onze keeper en een van de oudste op het veld krijgen wat mij betreft een dikke tien. De rest allemaal een onvoldoende’’, vertelde Van Loon. ,,Ik ben niet zo van de straftrainingen maar ik ga komende week wel individueel een gesprek met sommige jongens aan die de kar moeten trekken.’’

Ophemert - DSS’14 (0-0)

,,Ik kom zelf niet uit deze streek, dus mij zegt het niet zo veel, maar het was een echte derby’’, sprak DSS’14-trainer Mustapha Aoulad Hadj. ,,Voor de jongens zat de spanning er echt op. Dat zag je misschien ook wel aan de wedstrijd. Ik kan niet in het hoofd van de tegenstander kijken, maar het leek mij alsof beide ploegen niet wilde verliezen. Het was een beetje een schaakspel.’’

,,Er waren wel genoeg kansen, maar die wilden er niet in’’, sprak de DSS’14-trainer. ,,Vooral op het einde dacht ik dat degene die het eerste doelpunt zou maken, ook de wedstrijd zou winnen. Ik denk dat op basis daarvan een gelijkspel wel terecht is.’’