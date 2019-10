Murawski en Polat nemen FC Uden bij de hand bij 0-9 overwinning

VCO – FC Uden 0-9 (0-6). 2. Piotr Murawski 0-1, 11. Piotr Murawski 0-2, 19. Melih Polat 0-3, 26. Piotr Murawski 0-4, 32. Robin van de Ven 0-5, 38. Piotr Murawski 0-6, 78. Faruk Polat 0-7, 82. Faruk Polat 0-8, 87. Faruk Polat 0-9.

,,Het was een eenvoudige overwinning. We waren veruit de betere ploeg”, aldus trainer Toon Bongers van FC Uden.

Piotr Murawski scoorde voor rust vier keer en na de thee maakte Faruk Polat een zuivere hattrick. Extra bijzonder is dat de aanvaller pas een kwartier voor tijd inviel.

WHV – Nederwetten 6-0 (1-0).37. Gino Bosch 1-0, 49. Roel Lunenburg 2-0, 51. Yorick van de Rakt 3-0, 59. Tim Buunen 4-0, 73. RoelLunenburg 5-0, 79. Thijs Lunenburg 6-0.

,,Een prachtige wedstrijd en een heel mooie overwinning. Ik heb genoten”, aldus trainer Martin Kaus van WHV. Zijn ploeg liep na rust uit naar een half dozijn doelpunten. ,,In de tweede helft hadden we gigantisch de overhand.”

Vince Zomers stond onder de lat omdat keeper Glenn Bosch op vakantie was en deed dat volgens Kaus erg goed. ,,Door ons aanvallend spel, houden we niet vaak de nul. Mooi voor hem, en de hele defensie, we in dit duel geen doelpunt tegen kregen.

FC de Rakt – Elsendorp 0-2 (0-1). 9. 0-1, 67. 0-2.

Trainer Eus Marijnissen kan leven met deze nederlaag. ,,We hebben verloren van een ploeg die op alle fronten beter was.”

Op cruciale momenten was de thuisploeg niet scherp. Zo liet Gino Wijdeven een grote kans op 1-1 onbenut.

Nieuw Woensel – Odiliapeel 4-1 (2-0). 17. 1-0, 36. 2-0, 58. 3-0, 64. Wouter Smits 3-1, 80. 4-1. Bijz. 73. Stan van den Berg miste een penalty.

Stan van den Berg had het duel in de slotfase nog spannend kunnen maken maar zijn inzet vanaf elf meter werd gemist.

Odiliapeel was vorig jaar via de nacompetitie dicht bij promotie, maar dit seizoen lijkt er zand in de motor te zitten. Ook de derde wedstrijd van het seizoen werd verloren.

Boerdonk – Ollandia 0-1 (0-0). 70. Steven van Dijke 0-1

,,We hadden zeker een punt verdiend want we deden niet onder voor Ollandia”, zag trainer Johan Strouken van Boerdonk. Dennis van Rooij en Jules Savelsbergh kregen volgens Strouken grote kansen om te scoren. ,,Maar die moet je dan natuurlijk wel maken.”

,,Ik verwachtte al een lastige wedstrijd en dat was ook zo. We kwamen niet lekker in ons spel en het weer hielp daar ook zeker niet bij. Gelukkig kwamen we twintig minuten voor tijd op voorsprong en hebben de wedstrijd over de streep getrokken. Vijf minuten voor tijd dacht ik nog even dat het 1-1 werd, maar gelukkig stond de speler van Boerdonk buitenspel en werd het doelpunt terecht afgekeurd”, antwoordde een opgeluchte Ollandia-coach Bas van Engelen.

In de wedstrijd werden twee doelpunten afgekeurd vanwege buitenspel. Halverwege de tweede helft werd een doelpunt van Steven van Dijke geannuleerd en vlak voor tijd werd de gelijkmaker van Boerdonk niet toegekend. Door de overwinning is Ollandia weer sterk begonnen aan de competitie. Met negen punten uit drie wedstrijden staat het team uit Olland op de gedeelde eerste plaats, samen met FC Uden en Elsendorp.

Irene – Fiducia (Gestaakt bij een 1-0 stand) 18. Owen van Lith 1-0