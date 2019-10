Murawski heeft groot aandeel in goede start FC Uden: ‘Misschien moeten wij Pools leren’

Na de degradatie afgelopen zomer naar de vijfde klasse was trainer Toon Bongers van FC Uden naarstig op zoek naar versterkingen. Doel van dit seizoen is om terug te keren naar de vierde klasse. Een kwaliteitsimpuls was nodig. Onder meer Robin van der Ven (UDU’19) en Melih Polat (Cito) keerden terug bij de Udenaren. De wellicht grootste aanwinst was een onbekende voor de club.