Mustapha Houba verlaat FC Tilburg voor VOAB: 'Boel staat niet goed op poten'

Tweede klasse H Dubbele beenbreuk voor Van der Bruggen na botsing met Ven­horst-spe­ler

7 mei Het is zondag 6 mei iets voor vier uur wanneer Nick van der Bruggen ter aarde stort na een duel met Venhorst-speler Jaap Kanters. De kille 'knoep' klinkt oorverdovend hard over het Burgemeester van Hovell-sportpark. Een seconde die voelt als honderd is het stil, maar wanneer Van der Bruggen naar beneden kijkt ziet hij dat zijn been er niet bij ligt zoals het hoort. Een pijnlijke kerm doorbreekt de ijzige stilte en iedereen in Helvoirt weet dat het mis is. Dat blijkt, na onderzoek in het ziekenhuis wordt bekend dat de 28-jarige middenvelder zijn scheen- en kuitbeen heeft gebroken.