Mutzers debuteert met doelpunt, maar kan Kozakken Boys niet voor nederlaag behoeden

Trainerscarrousel Edwin van de Braak stopt per direct bij Well

11 januari Vierdeklasser Well en trainer Edwin van de Braak nemen per direct afscheid van elkaar. Manuel Langendoen neemt de taken van Van de Braak over. Langendoen is momenteel trainer van het eerste vrouwenteam van Well en gaat beide functies tot het einde van het seizoen combineren. Wie volgend seizoen de leiding heeft over het vaandelelftal van de zaterdagvereniging is niet duidelijk.