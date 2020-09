Na 1111 dagen is Van Zaanen weer voetballer, in het shirt van WSJ

Eindelijk is het verlossen­de woord eruit bij ongeslagen RWB: ‘Promotie een feit, wat fijn’

26 mei RWB is gepromoveerd naar de derde klasse. Wat bijna niet anders kon, bleek dus ook het geval. De Waalwijkse vierdeklasser verloor geen wedstrijd dit seizoen, maar promotie of een kampioenschap kon in principe niet omdat de KNVB alle competities bevroor. Nu zijn de Tricolores alsnog gepromoveerd.