Na 29 jaar wint Alem weer een wedstrijd in de derde klasse: Broekmeulen de boeken in

Zondag 3cAlem kan de slingers ophangen. Na 29 jaar is de club terug in de derde klasse. De eerste wedstrijd werd meteen afgesloten met een zege. Kevin Broekmeulen zal met de enige treffer van de middag de boeken ingaan.

ODC - Alem 0-1 (0-1). 38. Kevin Broekmeulen 0-1.

,,Het ging best goed bij ons”, zei Alem-leider Ton Steenbekkers. ,,We zijn goed ontvangen. De reservespelers moesten plaatsnemen op de tribune en die was voor de rest afgesloten voor publiek. Prima geregeld. ODC had meer de bal, maar wij scoorden via Kevin Broekmeulen. Dus we vonden dat balbezit van hen wel prima.”

Het is meer dan tienduizend dagen geleden dat Alem in de derde klasse speelde. In jaartallen zijn dat er 29. Kevin Broekmeulen zal wat dat betreft een speciaal plekje krijgen in de clubboeken. Met een schot droog op de pantoffel schoot hij de bal hoog in de hoek binnen. De eerste punten van Alem zijn binnen.

Ondanks het verlies bekeek ODC-leider Henri van Esch het van de positieve kant. ,,We beginnen al jaren slecht aan het seizoen en draaien daarna gewoon bovenin mee’’, aldus de beroeps optimist. ,,We speelden te flauw en Alem was een stuk feller, maar er is natuurlijk nog geen reden tot paniek.’’

Zwaluw VFC - BVV 5-0 (2-0) 20. Martin de Laat (1-0), 25. Martin de Laat (2-0), 51. Mateo Malbalsic (3-0), 65. Martin de Laat (4-0), 70. Steffan Moes (5-0).

Kijkend naar de uitslag zou je het niet verwachten, maar Zwaluw VFC-trainer JOhn Laponder heeft nog wel een klein puntje van kritiek. ,,We hebben te weinig gescoord. Het had een score met dubbele cijfers kunnen zijn.’’ Martin de Laat hoeft zich in ieder geval niks aan te trekken van de uitspraak van zijn coach. De spits begint zijn voetbaljaar met een hattrick. Voor BVV-oefenmeester Peter Burg was het een uitermate vervelende middag. ,,Of je mij gelegen belt? Als je de uitslag weet weet je het antwoord al’’, begint een de teleurgestelde Burg. ,,We hebben de doelpunten te makkelijk weggegeven. Het was gatenkaas achterin.’’

Avanti’31 - TGG 0-3 (0-0) 60. Kevin de Jong (0-1), 70. Ricardo Kazanci (0-2), 85. Arda Havar (0-3).

TGG is het seizoen 20/21 voortvarend begonnen. In de beker won het al met een monsterscore van 12-1 en tegen Avanti’31 werd ook de competitie ijzersterk gestart.. Ondanks de overwinning was TGG-trainer Ricardo Aguado opgelucht na afloop. ,,Het is een geflatteerde overwinning. We mogen blij zijn dat we überhaupt gaan rusten met 0-0.’’ Na de onderbreking was de Bossche club de bovenliggende partij en scoorde het driemaal. ,,In die tweede helft hebben wij te weinig laten zien’’, aldus de teleurgestelde Avanti’31-coach Henry van Wanrooij. Al met al een nogal saaie zondagmiddag Schijndel. ,,Je zou het niet verwachten bij TGG, maar er is niks geks voorgevallen’’, sluit Aguado met flinke dosis zelfspot af.

Nijnsel - Den Dungen 2-0. (1-0). 3. Jari de Haan 1-0, 66. Rick van der Vleuten 2-0.

,,Den Dungen de bal, wij de punten”, zegt Nijnsel-trainer Tim de Wert met een lach. Den Dungen-trainer Kevin van Emmerik had het zelfs over tachtig procent balbezit voor zijn ploeg. ,,We kregen veel uitgespeelde kansen, maar het geluk was aan hun zijde.”

Jari de Haan bekroonde zijn basisdebuut al na een seconde of 150 met een doelpunt uit een counter. ,,Vanuit de korte hoek schoot hij de bal heel knap in de kruising. Mooi voor die jongen. Hij liet zich meteen zien. We zijn wat dat betreft wel geplaagd qua blessures. Blij dat het team de eerste punten over de streep heeft getrokken.”

DSC - BMC 2-0 (1-0). 25. Bas Vos 1-0, 90. Jordy de Wit 2-0

In Kerkdriel speelde zich geen spektakelstuk af. ,,Nee dat was het niet”, gaf DSC-trainer Roland Timmermans toe. ,,Alles lag dicht bij elkaar.” Ook BMC-coach Ton Berens zag dat zijn ploeg geen rendement haalde uit het veldspel.

Toch was er zeker een hoogtepuntje te bespeuren op sportpark De Meerendonk. De treffer van Bas Vos, zagen Berens en Timmermans. ,,Bas nam een lange bal in een keer op de volley. Die bal ging er schitterend in. Echt een wereldgoal.”

