Na bijna drie jaar zonder overwinning komt de platte kar bij RKVSC uit Velddriel al naar buiten bij een zege

Geen prettig weerzien voor ex-Spartanen van Kozakken Boys: ‘Dat ‘pokkeven­tje’ maakt er twee’

19 september Kozakken Boys leed tegen Jong Sparta op Het Kasteel kansloos zijn eerste competitienederlaag: 3-1.. Na vijf duels vinden we de Werkendammers terug in de staart van de tweede divisie. En dat was voor dit seizoen zeker niet de insteek. Woensdag kan de ploeg van Rick Adjei zich in de TOTO KNVB Beker herpakken tegen Groene Ster.