Na een uur ontploft de wedstrijd van Nemelaer, captain Vermeer loopt hoofdwond op

Eerste klasse CHet leek een rustige middag te worden in Haaren. Nemelaer was beter dan Brabantia en leek een zakelijke overwinning te gaan boeken. Tot de zestigste minuut, Brabantia-speler Rai Maxwell uitte zijn frustratie na een niet gegeven overtreding en gaf Nemelaer-captain Luuk Vermeer een flinke duw. Die botste daardoor tegen een tegenstander aan en liep een hoofdwond op. Er volgde een opstootje en de wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd.

Nemelaer - Brabantia 2-0 (1-0). 19. Joerie Vugts 1-0, 75. Gijs van Baast 2-0. Bijzonderheid: rode kaart Rai Maxwell (Brabantia) na slaande beweging.

,,Op ons hobbelige hoofdveld was het helaas moeilijk voetballen, daarom hanteerden we de lange bal”, aldus Nemelaer-coach Theo van Geffen. ,,We hebben op die manier aardig wat kansen gecreëerd en amper iets weggegeven. De zege was verdiend en die hadden we nodig ook. Door de driepunter kunnen we weer omhoogkijken.”

Nemelaer had weinig te duchten van Brabantia, dat slap voor de dag kwam in Haaren. Op aangeven van Giel van de Ven opende Joerie Vugts de score en een kwartiertje voor het eindsignaal verdubbelde invaller Gijs van Baast de voorsprong.

Het meest opmerkelijke moment van de wedstrijd had helaas niets met voetbal te maken. In de 60ste minuut deelde Brabantia-speler Rai Maxwell uit frustratie over een niet gegeven overtreding een flinke duw uit aan Nemelaer-captain Luuk Vermeer, die daardoor tegen een tegenstander botste een bloedende hoofdwond opliep. Hierna volgde een kort maar fel opstootje, waarna de scheidsrechter het duel tijdelijk stillegde. Maxwell zag rood en keerde niet meer terug op het veld, de andere 21 spelers gelukkig wel. Na deze ‘afkoelperiode’ speelden beide teams de wedstrijd zonder nieuwe incidenten uit.

HVCH - Woezik 4-0 (3-0). 3. Tim Kamp 1-0, 21. Milan Raijmaekers 2-0, 24. Jan van de Haterd 3-0, 58. Vince Minten 4-0.

,,We spelen komende week twee competitieduels, dus wat dat betreft was het wel lekker dat we vandaag de buit al snel binnen hadden. Zo kon ik wat spelers iets eerder wisselen en wat meer rust gunnen”, vertelde HVCH-coach Roy de Haan.

Berghem Sport - FC Eindhoven AV 2-2 (2-0). 39. Valteintijn Smits 1-0, 45. Valentein Smits 2-0, 49. Abdelauoli Azmani 2-1 (pen.), 88. Abdelauoli Azmani 2-2.

,,We waren vandaag bereid om voor elkaar veel vuile meters te maken. Tijdens de beginfase kwamen we een paar keer goed weg, maar vervolgens konden we vanuit een aantal goede counters gevaar stichten en scoren. Uiteindelijk is het jammer dat zo laat de 2-2 nog valt. Die viel tijdens een fase dat we niet echt onder druk stonden, dus die gelijkmaker kwam wel een beetje uit het niets”, vertelde Berghem Sport-coach Willem van der Burgt.

TOP - Erp 4-3 (2-1). 12. Aram Pusters 1-0, 20. Knud van den Heuvel 1-1, 35. Mees Linders 2-1, 64. 2-2, 70. Frank Wijdeven 3-2, 76. Emiel van der Sanden 3-3, 84. Stan van Dolleweerd 4-3.

TOP-Bas Gösgens had naar eigen zeggen een geweldige wedstrijd gezien. ,,Voor de neutrale toeschouwer was dit een geweldige pot. Achteraf gezien hadden we na de 2-1 van Mees Linders sneller onze voorsprong moeten vergroten.” Erp-coach Jurgen van Wanrooij zag dat er op sommige momenten niet best werd verdedigd. ,,Daar zullen we aan moeten werken. Verder raakt Knud van den Heuvel in de laatste seconden nog de binnenkant van de paal. Iedere keer spelen we tegen TOP een leuke wedstrijd en scoren we ook, maar telkens gaan we ook met lege handen naar huis. Dat moet maar eens een keer veranderen.”

Rhode - Leones 1-2 (0-1), 30. 0-1, 75. Van Kuringen 1-1, 80. 1-2.

,,De eerste helft had Leones veel meer balbezit, ze waren ook de bovenliggende partij. Daarna kwamen we steeds beter in de wedstrijd en scoren we op prachtige wijze de 1-1. De 1-2 was een domme fout achterin, daarna was het heel moeilijk om nog terug in de wedstrijd te komen,” beschreef Rhode-trainer Hans Lathouwers.