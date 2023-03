Na scooterongeluk is Charaf Kaaouass terug bij GVV’63, maar vanzelf gaat het niet: ‘Met bloed, zweet en tranen heb ik het eerste gehaald’

amateurvoetbal Op zaterdag dribbelde hij al alles en iedereen voorbij, nu is Reuvers ook op zondag belangrijk voor TOP

Sinds dit seizoen is Johan Reuvers vrijwel iedere week een vertrouwd gezicht in de basisopstelling van Sv TOP. Ook merkt de aanvallende middenvelder dat hij steeds vaker zijn stempel kan drukken tijdens wedstrijden. ,,Mijn doel is om de beste speler van TOP te worden.”