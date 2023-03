Na tien jaar bij FC Engelen trekt Anthony Lurling verder: ‘Ik wilde in de regio blijven’

vierde klasse H Achilles Reek trekt met motor Sengers op het middenveld aan langste eind tegen SIOL

Achilles Reek is bezig aan een solide seizoen, zo ziet ook jongeling en motor van het middenveld Jori Sengers. Met het recente aansluiten van Anwar Tuithof kijkt de ploeg uit Reek stiekem omhoog. De positie in de middenmoot werd zondagmiddag in een doelpuntrijk potje tegen SIOL versterkt: 5-3.