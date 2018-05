Na twee remises wint WNC eindelijk weer eens

Vijfde klasse C Oisterwijk definitief kampioen na uitspraak KNVB over Berk­dijk-Glo­ria

3 mei RKSV Oisterwijk is definitief kampioen van de vijfde klasse C (Zuid I). De KNVB heeft bevestigd dat er een uitspraak is gedaan over de gestaakte wedstrijd Berkdijk-Gloria UC. Zo is de ploeg van Faysal Bouhoud kampioen geworden zonder dat er een bal in de buurt was.