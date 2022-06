Na verrassing krijgt het afscheid van De Groot en Knipping bij DAW mogelijk een gouden randje

Derde klasse D Zuid I & II: Boekel Sport bezorgt Van de Ven ideale afscheids­ca­deau en wordt kampioen

Heel het seizoen doet Boekel Sport het al goed, maar de concurrentie ook. Daarom kwam het aan op de laatste speeldag. De geel-zwarten hadden het in eigen hand en moesten winnen van Vitesse'08. Dat lukte in zo mag Boekel Sport zich kampioen noemen van de derde klasse D Zuid I. Voor trainer Marc van der Ven was het zijn laatste wedstrijd bij de club en dus een mooi afscheidscadeau voor hem.

6 juni