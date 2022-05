Nacompetitie lijkt onvermijdelijk voor Kozakken Boys: ‘Dat is een gedrocht, de KNVB is gek geworden’

Kozakken Boys is in de overlevingsstrijd in de Jack’s League na de 3-5 nederlaag tegen Jong FC Volendam verder achteropgeraakt. Er is een gapend gat van negen punten met TEC, de ploeg die op een veilig positie staat. Overwerk in de vorm van de nacompetitie lijkt onvermijdelijk.