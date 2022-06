Nacompetitie om promotie wordt een lastig verhaal voor Jan van Arckel na nederlaag: ‘Niet meer zelf in de hand’

Zondag 4EJan van Arckel heeft midweeks een dure nederlaag moeten incasseren. Op bezoek bij het als derde geklasseerde SV Buren verloor de ploeg van trainer Giel Goesten met 3-1. Zondag staat de laatste wedstrijd op het programma in de zondag vierde klasse E, waar Jan van Arckel nog strijd om een plek in de nacompetitie. ,,Maar we zijn afhankelijk van Elshout.”

SV Buren - Jan van Arckel 3-1 (1-0)

Het duel werd eerder na de eerste helft gestaakt doordat de lichtinstallatie bij SV Buren kapot was. Daardoor moest Jan van Arckel donderdagavond voor 45 minuten afreizen naar de nummer drie van de competitie. ,,We begonnen ontzettend sterk en creëerden kans op kans", somt trainer Goesten op. ,,Na tien minuten maakten we de verdiende gelijkmaker, want we begonnen de tweede helft met de 1-0 achterstand die nog stond.”

Ook na de gelijkmaker drong Jan van Arckel aan. Voor de ploeg uit Ammerzoden was het een heel belangrijk duel in de strijd om plek vier en dus nacompetitie. ,,Het geloof was er echt in de ploeg, maar uiteindelijk krijgen we uit een standaardsituatie de 2-1 om de oren, wordt een terechte goal van ons afgekeurd en countert Buren in de slotminuut naar de 3-1.”

Ondanks de harde tik is Goesten trots op zijn spelers. ,,Ik kan ze niks verwijten. We zijn benadeeld, het mocht niet zo zijn voor ons. Maar we hebben echt 45 heel goede minuten gespeeld vandaag en hadden echt meer verdiend.”

Spannende slotdag

Rest maandag nog de laatste competitiewedstrijd, wanneer SV MEC’07 op bezoek komt op sportpark D'n Huibert. Jan van Arckelr moet zelf winnen en hopen op een misstap van concurrent SC Elshout. ,,We hebben het niet meer zelf in de hand, maar we gaan in ieder geval vol voor onze laatste kans. Ondanks dat dit een tik was, heb ik geloof in mijn spelers. Wij moeten winnen en dan zien we wel wat Elshout doet. Ik hoop dat we met onze ploeg de nacompetitie in kunnen.”