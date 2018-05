Nacompetitie zaterdagvoetbal: hoofdklassevoetbal mogelijk voor WNC

SchemaNu de laatste speelronde van het zaterdagvoetbal helemaal is gespeeld, kan het nacompetitieschema langzaamaan in elkaar worden geflanst. De snelle rekenaars onder ons zien dat voor klassebehoud in de derde klasse voor sommige clubs maar een wedstrijd nodig is. Andere teams moeten drie keer in actie komen.

Een overzicht:

Promotie voor hoofdklassevoetbal

De nacompetitie om promotie naar de hoofdklasse staat nog niet helemaal vast. Door een overlijdensgeval bij de Amsterdamse ploeg AFC wordt het competitieduel tussen Rijnvogels en AFC woensdag gespeeld. De Hoofdstedelingen kunnen nog een plekje schuiven op de ranglijst waardoor of Rijsoord of AFC als 14de de competitie afsluit. Voor WNC, dat zaterdag 2 juni in Groningen tegen VV Groningen speelt, is dat van belang voor de 2de wedstrijd, mocht het in het hoge noorden weten te winnen van de eersteklasser. WNC zou dan tegen of DETO of AFC of Rijsoord uitkomen in de halve finale van de nacompetitie. In de finale om promotie speelt de ploeg tegen Xerxes, Oranje Wit of Huizen.

Volledig scherm Nacompetitie landelijk © Sjors Grol

Promotie voor eerste klasse

Roda Boys/Bommelerwaard wist zaterdag geen kampioen te worden. Die eer ging naar Almkerk. Omdat GRC 14 zich op de slotdag veilig speelde, hebben we in ieder geval 2 ploegen in de eerste klasse op zaterdag volgend seizoen. Voor de nacompetitie om promotie speelt Roda Boys op zaterdag 2 juni thuis tegen het Zeeuwse Oostkapelle, dat eveneens in de tweede klasse uitkomt. De volgende opponent zou komen uit de wedstrijd tussen Woudenberg en Terneuzense Boys voordat er in de finale wordt gestreden om promotie tegen SVL, Brederodes, SSV'65 of competitiegenoot Pelikaan.

Promotie naar tweede klasse

SSC'55, Altena en SV Capelle mogen meedingen om een plekje in de tweede klasse. Altena en SSC kunnen elkaar in de halve finale al tegenkomen. Altena moet daarvoor eerst afrekenen met derdeklasser De Zwerver, SSC moet winnen bij tweedeklasser Meerkerk. SV Capelle is de enige ploeg van de drie die wel thuis speelt. Thuis moet derdeklasser Streefkerk worden verslagen, voordat in de halve finale Hardinxveld of De Alblas de tegenstander is. Met een beetje geluk wacht in de finale de clash met dorpsgenoot SV Capelle.

Lijfsbehoud in de derde klasse

Olympia'60 zal 2 rondes moeten overleven wil het lijfsbehoud in de derde klasse veilig weten te stellen. Eerst wacht zaterdag het thuisduel met RFC uit Raamsdonksveer, vervolgens staat de wedstrijd tegen Groot-Ammers op het programma. Voor Herovina moet één wedstrijd tegen Unitas op 9 juni uitsluitsel geven of de ploeg ook volgend seizoen te bewonderen is in de derde klasse.