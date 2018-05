Nacompetitieschema zondagvoetbal: TOP en HVCH op jacht naar de hoofdklasse

NacompetitieoverzichtMet de laatste speelronde achter de rug kunnen we de balans opmaken. Welke ploegen spelen in de nacompetitie om promotie en welke teams hopen zich te handhaven in hun huidige klasse.

Een overzicht:

Landelijk

Promotie naar de hoofdklasse

HVCH en TOP gaan proberen een plek in de hoofdklasse te bemachtigen. Donderdag komt TOP thuis in actie tegen competitiegenoot Rood Wit W, wint het die wedstrijd dan komt het in de tweede ronde uit tegen Chevremont. HVCH behaalde de op een na beste positie in de eerste klasse C en stroomt daardoor in in de tweede ronde. Daar wacht meteen een lastige wedstrijd tegen hoofdklasser DHC. Mochten de clubs uit Oss en Heesch de eerste twee rondes overleven dan treffen ze elkaar in de halve finale. De winnaar van dat duel speelt in de finale tegen Legmeervogels, JOS Watergraafsmeer, WVV, Emmen, Hoogland of LONGA'30.

Volledig scherm Nacompetitie voor hoofdklassplek © Sjors Grol

Zuid I

Promotie naar de eerste klasse

FC Tilburg en Sarto beginnen als Tilburgse clubs met andere intenties aan de nacompetitie om een plek in de eerste klasse. FC Tilburg speelt om lijfsbehoud en zal in eerste instantie Kruisland van zich af moeten houden. Sarto probeert na een geweldige start van het seizoen te promoveren en zal eerst Someren moeten verslaan om daar kans op te maken. Mochten beide Tilburgse ploegen daarin slagen dan ontmoeten ze elkander in de halve finale. In de finale wacht Gestel, Eindhoven Amateurs, EFC of Madese Boys.

Volledig scherm Nacompetitie eerste klasse © Sjors Grol

Promotie naar de tweede klasse

SVSSS, DESK, FC Engelen, BMC en Avanti'31 proberen alle vijf vanuit de derde klasse naar de tweede klasse te promoveren. SVSSS en DESK zijn in een andere poule ingedeeld dan de drie clubs uit de derde klasse C, maar toch kunnen ze elkaar ontmoeten. SVSSS zal eerst een lastige uitwedstrijd spelen tegen MOC'17 in Bergen op Zoom. DESK speelt thuis tegen het Zeeuwse Philippine. Beide clubs ontmoeten elkaar in de halve bij winst. In de finale staat vervolgens Unitas'30, ROC, Gestel SC of TSC op het programma.

Bij verlies in de finalewedstrijd ontmoet de verliezer in een ultieme finalewedstrijd nog de verliezer van de andere finale, waar Avanti'31, FC Engelen of BMC in zouden kunnen staan.

FC Engelen neemt in het de eerste wedstrijd op tegen tweedeklasser NWC en speelt bij winst tegen de winnaar van het duel tussen derdeklassers Avanti'31-Braakhuizen. BMC begint met een lastige uitwedstrijd bij derdeklasser Reusel Sport voordat het de winnaar van Wilhelmina Boys-Bladella ontmoet. In de finale zou het FC Engelen of Avanti kunnen treffen. En bij een eventuele verliezersfinale ook nog DESK of SVSSS.

Volledig scherm Nacompetitie tweede klasse © Sjors Grol

Promotie naar de derde klasse

Reeshof, Waspik, GSBW, Jong Brabant, Alem, Nieuwkuijk, Schijndel, DSC en Gudok beginnen allemaal met andere bedoelingen aan de nacompetitie om plekken in de derde klasse. Vierdeklasser Reeshof ontmoet DIA in de eerste ronde, om vervolgens uit bij Waspik te strijden om een plek in de finale. Daarin speelt het tegen de winnaar van Grenswachters en SAB-RFC. Waspik zal er alles aan doen om zijn plek in de derde klasse vast te houden.

Derdeklasser GSBW uit Goirle ontmoet vierdeklasser en regiogenoot Jong Brabant uit Berkel-Enschot in de eerste ronde. Daarna speelt de winnaar tegen het gevreesde SC Hoge Vlucht uit Breda.

Ondertussen zal vierdeklasser Alem proberen EMK te verslaan in de eerste ronde. En de tweede ronde staat derdeklasser Nieuwkuijk op het programma. De winnaar van dit duel speelt in de finalewedstrijd tegen de winnaar van SC Hoge Vlucht-GSBW/Jong Brabant in de finale om een plek in de derde klasse.

Voormalig hoofdklasser Schijndel speelt in de eerste ronde om lijfsbehoud tegen vierdeklasser DSC uit Kerkdriel. De overwinnaar van dit nacompetitieduel speelt tegen Vessem in de tweede ronde. In de finalewedstrijd wacht DBS of Hoogeloon/Acht.

Tot slot speelt vierdeklasser Gudok in de tweede ronde tegen de winnaar van BES-FC Cranendonck. In de finalewedstrijd om een plek in de derde klasse wacht vervolgens SCR of SBC.

Volledig scherm Nacompetitie derde klasse © Sjors Grol

Promotie naar de vierde klasse

Voor een plek in de vierde klasse is het gelukkig allemaal niet zo moeilijk. Je ontmoet je tegenstander twee keer en de winnaar gaat naar de vierde klasse. Allereerst spelen vierdeklasser EDN'56 en vijfdeklasser WSJ tegen elkander. EDN uit Haghorst zal proberen niet te degraderen, WSJ uit Tilburg wil juist promoveren om van het mindere imago dat aan de club kleeft af te komen.

HHC'09 uit Oudheusden en Gloria UC uit Baarle-Nassau strijden voor hetzelfde als EDN en WSJ. HHC wil niet degraderen en begint thuis aan het tweeluik. Gloria wil het mooie seizoen afsluiten met een promotie.

Ravenstein zal het in en tegen Buren opnemen tegen een vierdeklasser, iets wat de vijfdeklasser zelf ook maar wat graag wil worden.

Jan van Arckel is onder leiding van interim-trainer Bart Goesten bezig aan een droomseizoen en wat zou dat beter afsluiten dan een promotie naar de vierde klasse. Daarvoor moet er gewonnen worden van vierdeklasser MEC'07 uit Maurik.

Hedel en Berkdijk uit Kaatsheuvel mogen in een tweeluik uitmaken welke ploeg de beste vijfdeklasser is en dus promotie verdient naar de vierde klasse.

SDO'39 had lang niet aan de nacompetitie gedacht, maar door een goed slot mag de ploeg uit Lage Mierde toch een poging wagen om te promoveren. Daarvoor moet er geworden worden van Riethoven.

Keldonk is als enige ploeg nog niet honderd procent zeker van zijn tegenstander. Dinsdag hoort de ploeg meer, want dan wordt het restant van de door het onweer gestaakte wedstrijd van Olympia Boys hervat. Het is wel voor een groot deel zeker dat die ploeg de tegenstander wordt, maar het blijft amateurvoetbal: alles kan gebeuren.

Volledig scherm Nacompetitie vierde klasse © Sjors Grol

Zuid II

Promotie naar de eerste klasse

Erp, Prinses Irene en EVVC gaan een poging wagen om zich te plaatsen voor de eerste klasse. Met name van Erp is dat een prestatie van formaat, want de dorpsploeg stond slechts een ploeg boven de nacompetitiestreep. Erp zal eerst eersteklasser Wilhelmina'08 moeten verslaan om het vervolgens op te nemen tegen de winnaar van de tweedeklassers Prinses Irene-GSV'28.

EVVC speelt eerst in het verre Brunssum tegen Limburgia. Bij winst speelt het tegen de winnaar van eersteklasser Venlosche Boys en tweedeklasser Caesar. In de finale kan het een onderonsje worden tussen de drie ploegen uit de tweede klasse H.

Volledig scherm Nacompetitie eerste klasse © Sjors Grol

Promotie naar de tweede klasse

De Bossche clubs TGG en BVV zullen er alles aan doen om niet te degraderen. Nooit Gedacht, Berghem Sport en DAW zullen er juist alles aan doen om te promoveren. Dat de drie derdeklassers in de nacompetitie zijn beland, kun je gerust een wonder noemen. Als nummers vijf, zes en zeven van de derde klasse D wisten ze alle drie een periodetitel in de wacht te slepen, wat een ticket voor de nacompetitie betekent.

TGG speelt eerst tegen Nooit Gedacht uit Geffen. De winnaar van dit duel neemt het op tegen de winnaar van de derdeklassers Berghem Sport en MVC'19.

BVV speelt eerst tegen HBSV uit Hout-Blerick om vervolgens tegen de winnaar van Budel SV-DAW te spelen. DAW uit Schaijk pakte de eerste periodetitel, maar zakte daarna af in de derde klasse. Budel is al het hele seizoen second best in de derde klasse C.

In de finale zouden de 2 Bossche clubs elkaar dus kunnen treffen, maar we moeten er niet gek van opkijken als een ploeg uit de derde klasse D er met een ticket naar de tweede klasse vandoor gaat.

Volledig scherm Nacompetitie tweede klasse © Sjors Grol

Promotie naar de derde klasse

Nijnsel wil niet degraderen uit de derde klasse. Ulysses, Nulandia en WEC willen na het mislopen van het kampioenschap juist promoveren. En Festilent en Herpinia hopen tussendoor ook stiekem op een plekje in de derde klasse.

Festelint uit Zeeland was best of the rest en zal het in de eerste ronde opnemen tegen derdeklasser Stormvogels'28 uit Siebengewald. De winnaar van dat duel speelt tegen de winnaar van Nulandia-DSV.

Nijnsel moet het vage lijf zien te redden tegen Herpinia uit Herpen, dat de eerste periode won in de vierde klasse G, maar daarna langzaamaan wegzakte op de ranglijst. De beste van deze twee moet het opnemen tegen de overwinnaar van Ulysses-WEC. Promovendus Ulysses uit Megen hoopt tegen de club uit Wijbosch alsnog te promoveren, nadat het in de competitie een punt te kort kwam voor de titel.

In de halve finale is het dus Stormvogels'28/Festilent-Nulandia/DSV en Nijnsel/Herpinia-Ulysses/WEC. Wat alleen maar een hele mooie finaleronde kan betekenen.

Volledig scherm Nacompetitie derde klasse © Sjors Grol

Promotie naar de vierde klasse

Lijfsbehoud in de vierde klasse is waar FC de Rakt en RKKSV voor gaan. De ploeg uit Uden neemt het in het tweeluik op tegen eveneens vierdeklasser Heijen.

RKKSV uit Kruisstraat zal moeten strijden tegen vijfdeklasser Gassel om nog een seizoen in de vierde klasse uit te komen.