Natuurlijke leider ziet ‘fris en gretig’ Dongen: ‘Supporters in seizoen van 100-jarig bestaan mooi cadeautje geven’

Acht jaar geleden betaalde hij nog contribu­tie, nu maakt Schijndel­se profvoet­bal­ler al snel indruk in Kroatië

Hij speelde op zijn zeventiende nog bij de amateurs, voor niks. En bij PSV moest Sven Blummel (26) op een ongebruikelijke positie beginnen om later als aanvaller pas écht door te breken. Dat is aardig gelukt: de Schijndelaar is inmiddels een gewaardeerde profvoetballer. Daar weten ze ook in Kroatië alles van.