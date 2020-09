‘Nauwelijks voorbereid waren ze bij The Goal Getters op die kille aankondiging van de gemeente Den Bosch’

Programma amateur­voet­bal bekend: hierbij de belangrij­ke data van derby's

22 augustus Het complete programma van het amateurvoetbal is bekend. De KNVB heeft er niet voor gezorgd dat derby's later in het seizoen worden gespeeld, zoals de bond bijvoorbeeld in de eredivisie wel de topduels heeft verplaatst tot na de winterstop. Veel clubs hadden daarop aangedrongen, zodat er mogelijk meer publiek kan zijn bij derby’s in verband met het coronavirus. Dat verzoek is niet ingewilligd.