Neefjes Drenthe en Conraad kunnen HHC niet stoppen

Kozakken Boys speelde een belabberde eerste helft tegen het zwakke HHC Hardenberg en kwam terecht op achterstand. Ondanks dat neefjes Drenthe en Coenraad elkaar goed vonden in de tweede helft en de Boys op gelijke hoogte kwamen, was het toch de uitploeg die onverwacht op voorsprong kwam. In de slotfase van het duel probeerde de thuisploeg wat te forceren, maar uit de counter besliste HHC het duel.