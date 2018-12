Negen op rij voor Brakel, Zuilichem geeft marge van drie weg

Rhelico – Well 2-2 (1-0). 38. 1-0, 46. Wilbert van Aalst 1-1, 50. Stefan van Osch 1-2, 69. 2-2.

Moment van de wedstrijd: ,,De 1-0”, vond Well-trainer Edwin van de Braak. ,,Ondanks dat we veel beter waren kwamen we toch op achterstand, maar dat riepen we over onszelf af. We hadden wel de bal, maar drukte niet door.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Well had volgens Van de Braak in de eerste helft 35 van de 45 minuten de bal, maar ging desondanks toch met een achterstand rusten.

RKVSC – ASH 1-5 (0-2). 19. Edwin van Noord 0-1, 30. Danny Bijl 0-2, 55. 1-2, 75. Marijn Hak 1-3, 80. Arne Hak 1-4, 85. Marijn Hak 1-5.

Moment van de wedstrijd: Dat was volgens ASH-trainer Ron Laros de 1-3. ,,RKVSC zette aan, maar na onze derde treffer was het over.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We hebben geen conditie”, bekende Herman Bergacker, assistent-trainer bij RKVSC. ,,In de tweede helft lopen er spelers rond met de tong op hun schoenen. Want als we zo hadden doorgespeeld als we deden toen we de aansluitingstreffer maakte, dan hadden we minimaal gelijk kunnen spelen. Misschien had er wel meer ingezeten.”

Brakel – Leerdam Sport’55 2-0 (1-0). 25. Jasper Gouda Quint 1-0, 47. Jasper Gouda Quint 2-0.

Moment van de wedstrijd: Volgens Brakel-trainer Hans de Jong was dat de 2-0. ,,Dan weet je dat zij moeten komen, maar we gaven weinig weg. Op het einde hadden we nog verder weg kunnen lopen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Brakel won voor de negende keer op rij en Jasper Gouda Quint staat na tien duels dit seizoen op twaalf treffers.

Herovina – Lekvogels 2-2 (1-0). 25. Jeffrey van der Meijden 1-0, 57. 1-1, 60. Kevin Steenbruggen 2-1 (pen.), 72. 2-2.

Moment van de wedstrijd: ,,In de eerste helft wordt een doelpunt van Coen de Ridder afgekeurd”, baalde Herovina-trainer Glenn Calor. ,,Jeffrey van der Meijden liep inderdaad buitenspel, maar hij deed niet mee aan het spel en kreeg de bal niet. Zij koppen de bal weg en Coen vangt die op en schiet de bal vervolgens binnen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: In de eerste helft vond nog een doelpunt van Herovina geen doorgang. De thuisploeg schoot een vrije trap in de muur, waarna de rebound in het doel verdween. Alleen toen had de scheidsrechter al gefloten voor de rust. Calor baalde van beide beslissingen, maar toonde zich ook realistisch. ,,De strafschop die we kregen was een cadeautje. Daarnaast gaven we de twee tegendoelpunten zelf ook te gemakkelijk weg. We waren niet geconcentreerd genoeg. Vorige week hadden we geluk en deze keer was dat minder het geval.”

SVS’65 – Zuilichem 3-3 (1-3). 6. Michel Kooijman 0-1, 30. Erik van Dalen 0-2, 36. Michel Kooijman 0-3, 44. 1-3, 79. 2-3, 82. 3-3. Rode kaart: 15. Gijsbert van Tongerlo (Zuilichem) en 83. Doelman (SVS’65).

Moment van de wedstrijd: De tegentreffer die Zuilichem kort voor rust tegen kreeg. ,,Zelfs na onze vroeger rode kaart kregen we de ene na de andere kans”, zag Zuilichem-trainer Nabil Bouchlal. ,,We hadden er wel vier of vijf kunnen maken in de eerste helft, maar in plaats daarvan kregen we kort voor rust een doelpunt tegen. Dat gaf de tegenstander weer vertrouwen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Zuilichem-doelman Gijsbert Tongerlo kreeg al vrij snel rood wegens hands. Omdat de bezoekers geen tweede keeper bij hadden, moest centrale verdediger Bert van Dalen plaatsnemen onder de lat. In de slotfase kreeg ook de keeper van SVS’65 rood wegens hands. De thuisploeg kon hem wel vervangen voor een tweede sluitpost.

Kerkwijk – Groot-Ammers 1-2 (1-1). 15. Robert van Tilborg 0-1, 17. Nick van Eck 1-1, 80. Bas de Vos 1-2. Bijz.: Groot-Ammers mist penalty in de 7de minuut.

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben het prima gedaan en hadden een punt verdiend”, meende Kerkwijk-leider Marc de Bijl. ,,Helaas is dat niet gelukt.”