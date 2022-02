Nemelaer doet zichzelf tekort met gelijkspel, Erp schiet met scherp

Eerste klasse CNemelaer heeft zichzelf zondagmiddag tekort gedaan in de Eerste klasse C. Op bezoek bij Alverna werd het 1-1. Erp won in eigen huis met ruime cijfers (4-0) van de amateurs van NEC.

Alverna - Nemelaer 1-1 (1-0). 49. Lucas van den Heuvel 1-0, 58. Luuk Vermeer 1-1.

Vanwege een coronabesmetting kon Nemelaer-coach Theo van Geffen niet aanwezig zijn bij het uitduel met Alverna uit Wijchen. Wel hield de coach gewoon een tactische voorbespreking voor zijn spelers. Ditmaal dus niet op de club, maar vanuit huis. ,,Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik een wedstrijd moet missen. Enorm balen dus.”

Op bezoek bij Alverna pakte Nemelaer een punt. ,,Dat hadden er zeker drie kunnen zijn. We hebben er absoluut de kansen voor gehad”, vertelde Van Geffen. In de slotfase werd het nog even billenknijpen voor zijn spelers. Alle wisselmogelijkheden waren al verbruikt, waarna aanvoerder Luuk Vermeer en Giel van de Ven met een blessure uitvielen. Van Geffen: ,,Alverna kreeg vervolgens nog zes corners, maar die hebben we gelukkig allemaal overleefd.”

HVCH - SV TOP 3-0 (1-0.) 17. Sjoerd Schobbers 1-0, 66. Jan van de Haterd 2-0, 76. Stijn van de Hurk 3-0.

,,We speelden geen geweldig voetbal, maar deze zege is heel belangrijk”, zo jubelde HVCH-coach Roy de Haan na afloop. ,,Ik heb genoten van de entourage rondom deze streekderby en het is super voor ons dat we door het periodekampioenschap zeker zijn van nacompetitie om promotie. Natuurlijk willen we graag de eerste plek vasthouden en kampioen worden, maar het seizoen is nog lang.”

,,Het kwartje viel vandaag helaas niet onze kant op”, zo baalde SV TOP-coach Bas Gösgens kort na het laatste fluitsignaal. ,,HVCH heeft verdiend gewonnen, ze waren beter vandaag. Ondanks de nederlaag hebben we geen onverdienstelijke wedstrijd gespeeld. We hebben namelijk bewezen dat we aardig kunnen ballen. Het is geen ramp als wij dit seizoen in de middenmoot eindigen, over een aantal seizoenen kan onze jonge ploeg denk ik wél meedoen om de prijzen.”

Op het opvallend slechte hoofdveld had HVCH niet veel scoringskansen nodig om de bezoekers uit Oss te vellen. In het redelijk gelijk opgaande streekduel, dat gemerkt werd door veel strijd, was de ploeg uit Heesch het meest effectief. Na een fraaie actie op de flank opende aanvaller Sjoerd Schobbers de score en na de rust klaarden de eveneens scorende Jan van de Haterd en Stijn van de Hurk de klus voor HVCH. De ploeg van Roy de Haan had twee redenen om te feesten na afloop. Behalve drie punten pakte HVCH namelijk ook de eerste periodetitel, waardoor de huidige koploper al verzekerd is van nacompetitieduels om promotie. SV TOP staat op de zesde plaats.

Erp - NEC ama. 5-0 (4-0). 9. Emiel van der Sanden 1-0, 12. Koen van Deurzen 2-0, 17. Rens van de Steen 3-0, 35. Luuk van der Steen 4-0, 66. Joost van Dijk 5-0. Rode kaart: 54. Joep Offermans (Erp) 2x geel.

Erp-coach Jurgen van Wanrooij: ,,We zijn erg blij met deze ruime zege. Enige smetje was de rode kaart voor Joep Offermans. Die trapte uit frustratie een bal weg toen hij al geel had. Niet heel slim van onze Joep, maar we hopen dat hij ervan heeft geleerd.” Bij Erp waren er vijf verschillende doelpuntenmakers tegen de amateurs van NEC. ,,Dit is lekker voor het vertrouwen. Het was toch een beetje een zespunten-wedstrijd”, besloot Van Wanrooij.