Nemelaer hard onderuit tegen Leones

Bij rust stond Nemelaer al met 3-0 achter. ,,Het eerste kwartier leek er niets aan de hand, we speelden goed. We kregen ook wel wat kleine mogelijkheden. Vervolgens krijgen we een vrije trap tegen op 20 meter van de goal. De bal valt op de lat en niemand reageert van ons, waardoor Leones zo kan scoren. Daar baal je als trainer wel van”, vertelt trainer Theo van Geffen.

Rhode-trainer Hans Lathouwers en zijn ploegen zitten in een lastige fase. Rhode verloor weer een wedstrijd. Het is niet voor de eerste keer dat dit met grote cijfers gebeurde. ,,Dat is heel vervelend. De gifbeker moet even helemaal leeg. Als je iedere week verliest hoeft er niet veel te gebeuren om zelfvertrouwen te verliezen. Wij leiden vaak balverlies waardoor wij vaak achter de tegenstander aan moeten. Wanneer we dan ook doelpunten tegenkrijgen uit standaardsituaties wordt het lastig”, weet de trainer.