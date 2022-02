Nemelaer in extremis ten onder, hattrickheld Tom Hekerman de grote man bij HVCH

,,We hadden volledig de controle. Na een mooi overstapje van onze spits scoorden we al vroeg de 0-1 en was er niks aan de hand. Ondanks het overwicht kregen we in de vijfde minuut van de blessuretijd een penalty tegen en verliezen we. Enorm zuur”, beschrijft Theo van Geffen, trainer van Nemelaer.

,,Na een paar goede oefenwedstrijden hadden we veel vertrouwen in de tweede seizoenshelft. We wisten dat we het lastig gingen krijgen tegen de koploper, desondanks voetbalden we redelijk mee in de eerste helft. Na de aansluitingstreffer was er weer geloof in de ploeg maar helaas konden we niet doorpakken en blijven we zonder overwinningen zitten. Als we de komende weken geen punten pakken is het over en uit”, beschreef Hans Lathouwers, trainer van Rhode.