Nemelaer is een ezel die zich toch vaak aan dezelfde steen stoot

Woezik – Nemelaer 2-0 (1-0). 12. 1-0, 65. 2-0

Nemelaer stoot zich steeds vaker tegen dezelfde steen. ,,Wij krijgen doelpunten tegen die je moet zien om het kunnen te geloven. Vandaag valt er weer een tegendoelpunt vanuit een scrimmagesituatie. Dat gebeurd ons te vaak”, verklaarde trainer Theo van Geffen.

Brabantia – Rhode 3-1 24. 1-0, 44. Kyron Brus 1-1, 46. 2-1, 74. 3-1

Rhode verloor 3-1 van een concurrent. ,,Dat is heel zuur. Er viel ook weinig op af te dwingen. Wij creëerden weinig tot niets. Toch maken wij in de laatste minuut van de eerste helft de gelijkmaker”, vertelde trainer Hans Lathouwers. Die vrat zichzelf meteen na rust van binnen op. ,,Brabantia scoorde meteen vanaf de aftrap. Wij hadden de bal nog niet aangeraakt of het was al 2-1. Dan moeten we dus scherper uit de kleedkamer komen. Dat zie je ook bij corners en vrije trappen. Elke week kost ons dat wel een tegendoelpunt. Dat doen we niet goed.”

Leones - Erp 1-1 (1-0). 35. Joshua Lopez Cuijten 1-0, 63. Knud van den Heuvel 1-1.

,,Over de hele wedstrijd gezien is een gelijkspel denk ik terecht. In zijn totaliteit hebben we wel meer mensen gehad, maar het ontbrak vaak aan de eindpass. Dat is zeker iets waar we aan zullen moeten werken”, sprak Erp-coach Jurgen van Wanrooij, die eerder dit weekend nog op bezoek ging bij spits Emiel van der Sanden. ,,Het gaat naar omstandigheden goed met Emiel. Sinds afgelopen woensdag is hij weer thuis. Zijn komende maanden zullen volledig in het teken staan van revalideren. Hopelijk kan hij dit seizoen nog zijn rentree maken.”

NEC ama. - TOP 3-3 (1-2). 25. Joeri Cuppen 0-1, 31. Joeri Cuppen 0-2, 41. 1-2, 67. Aram Pusters 1-3, 75. 2-3, 86. 3-3.

TOP-coach Bas Gösgens kon maar moeilijk verkroppen dat er op bezoek bij NEC geen drie punten werden gepakt. ,,Op een gegeven moment verloren wij teveel duels, waardoor NEC er weer in ging geloven. Ik heb mijn spelers ook verteld dat je ieder duel voor 100% in moet gaan. Op 80% kun je geen wedstrijden winnen en dat blijkt vandaag eens te meer. Ontzettend zuur, want bij winst hadden we wat vaster in de subtop gestaan.”