Nemelaer komt in krankzinnige finale twee keer voor, maar blijft eersteklasser na nekslag in blessuretijd

tweede klasse Gilze vervult droom en promoveert naar tweede klasse in uitgesteld jubileum­jaar na overwin­ning op Groen Wit

Het was de ultieme droom in Gilze: promoveren in het jaar dat het 100-jarig bestaan van de club gevierd zou worden. Dat ging eerder niet door vanwege corona, dus werd het dit jaar gevierd. Promotie zou het feest nog veel mooier kunnen maken en dat lukte. Groen Wit werd verslagen en zo werd promotie een feit.

19 juni