Nemelaer levert geweldige prestatie met winst op koploper Alverna

Alverna - Nemelaer 1-2 (0-0). 60. Mbila Owen 1-0, 61. Giel van de Ven 1-1, 78. Pieter Vugts 1-2.

Winnen bij de koploper. Die prestatie leverde Nemelaer vanmiddag. ,,We hebben vanuit een hecht collectief een geweldige zege geboekt. In fases was het billenknijpen, terwijl we in andere fases ook goed voetbal lieten zien”, sprak een trotse Nemelaer-coach Theo van Geffen. Eerder deze week kwalificeerde Nemelaer zich ook voor de kwartfinale van de districtbeker door competitiegenoot Brabantia met 3-2 te verslaan.

Rhode - SC ‘t Zand 5-1 (2-1). 11. Rolf van den Bogaart 1-0, 22. Bob Vroom 1-1, 43. Joep Vermeltfoort 2-1, 77. Rolf van den Bogaart 3-1, 87. Simon van de Wetering 4-1, 90. Mark van der Zanden 5-1.

Enkele dagen geleden werd John Meijs door het bestuur van Rhode op non-actief gezet. De teleurstellende resultaten waren de belangrijkste reden van dat besluit. Oud-hoofdtrainer Theo van Lieshout en assistent-trainer Bas van der Velden namen tegen ‘t Zand de honneurs waar. Het duo begon dus met een spetterende 5-1 thuiszege.

Sc ‘t Zand zakte bij de laagvlieger door de ondergrens. ,,Dit mag ons niet gebeuren”, zei ‘t Zand-trainer Jan de Hoon. ,,We kwamen de afspraken onvoldoende na, gaven hun eerste twee goals zelf weg, leden te vaak balverlies en gaven hen te veel ruimte. Ondanks dat we bij fases goed in de wedstrijd zaten, stonden we bij balverlies te vaak op de verkeerde plek en dat straften zij af.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was dat er geen enkele aanleiding voor een zeperd als deze was. ,,Oké, door de carnaval en de afgelastingen waren het weken waarin wij weinig hebben gespeeld maar hierin hebben wij goed getraind”, ging De Hoon verder. ,,Ik vraag me af waar dit vandaan kwam want we zullen hier zeker van moeten herstellen. Het was een slechte wedstrijd waarin wij niet thuis gaven.”

NEC - Erp 1-2 (1-2). 20. 1-0, 30. Emiel van der Sanden (pen.) 1-1, 34. Yoeri Vissers 1-2. 44. Bijz. Arthur Gatsjatrian (NEC) mist strafschop.

Erp boekte een belangrijke zege in de eerste klasse C. Emiel van der Sanden benutte een penalty. Arthur Gatsjatrian van de amateurs van NEC liet dat na. Yoeri Vissers maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen. Hij is sinds een week helemaal hersteld van zijn kruisbandblessure.

HVCH - Woezik 1-2 (1-1). 6. Vince Minten (pen.) 1-0, 44. Bas Elemans 1-1, 87. Jurre Vreman 1-2.

HVCH verloor met 1-2 van Woezik. De ploeg had voor rust al met meerdere doelpunten voor moeten staan. ,,We gaan denk ik bij de KNVB aanvragen of we alleen maar eerste helften mogen spelen”, zei HVCH-trainer Roy de Haan. ,,We speelden goed tot erg goed. Jammer dat we niet de 2-0 of 3-0 maakten.”

Bijzonder was volgens HVCH dat een doelpunt van Yannick van den Berg afgekeurd werd. De voetballer scoorde na een minuut of dertig. Een andere speler van de mannen uit Heesch stond in de baan van het schot. ,,Maar dat zag helemaal niemand”, zei De Haan.

TOP - Leones 3-2 (1-2). 5. 0-1, 20. Aram Pusters 1-1, 42. Mees Linders (pen.) 2-1, 65. Quincy Broers 3-1, 90. Stefan de Jong 3-2.

TOP won voor de tweede keer op rij. Leones werd met 3-2 verslagen. ,,Een verdiende overwinning”, zei TOP-trainer Bas Gösgens. ,,Vooral de eerste helft waren wij voetballend oppermachtig. We hadden na rust 4-1 moeten maken.”