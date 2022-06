Nemelaer op laatste speeldag zeker van nacompetitie na overwinning tegen Brabantia

Eerste klasse CHet was nog een spannende laatste speelronde voor een aantal clubs in de eerste klasse C. Nemelaer kon de nacompetitie nog halen, maar dan moest er gewonnen worden van Brabantia. Die ploeg moest winnen om directe degradatie te ontlopen. Voor beide ploegen een belangrijk duel, maar Nemelaer trok uiteindelijk aan het langste eind.

Brabantia - Nemelaer 1-4 (0-1). 43. Jasper van Venrooij 0-1, 48, Yevghenni Marceli 1-1, 51. Joeri Vugts 1-2 (pen.), 73. Joeri Vugts 1-3, 85. Jasper van Venrooij 1-4.

Nemelaer-coach Theo van Geffen kon zijn geluk niet op. De tweede plaats op de ranglijst werd een feit na de 1-4 zege bij Brabantia, waardoor deelname aan de nacompetitie voor promotie een feit werd. ,,Dit is echt een geweldig resultaat. Iedereen verdient een enorm compliment. We begonnen het seizoen goed en kwamen daarna even in een dipje. Na de winterstop liep het werkelijk als een trein en hebben we een geweldige reeks neergezet. Ook is het tweede elftal vandaag nog kampioen geworden in de reserve hoofdklasse, dus het gaat een enorm feest worden op de club, dat is zeker.” Bij Nemelaer deed oudgediende Ferry van de Nieuwelaar de laatste 25 minuten nog mee.

Nemelaer start de nacompetitie in de 2e ronde met een thuisduel. De tegenstander komt uit de confrontatie tussen de eersteklassers AFC’34 uit Alkmaar en Fortuna Wormerveer.

Erp - Best Vooruit 1-1 (0-0). 66. Yoeri Vissers 1-0, 90+1. Robin Buiks 1-1 (pen.). Rode kaart: 61. Thomas van Heukelom (Best Vooruit).

Erp-coach Jurgen van Wanrooij finishte samen met zijn spelers op de achtste plaats en daar was de oefenmeester tevreden over. ,,De belangrijkste doelstelling was handhaving en daar zijn we ruimschoots in geslaagd. Ook is het knap dat we dit vooral met Erpse jongens en eigen jeugd hebben gedaan.”

Bij Erp namen ook een aantal spelers afscheid. Aanvaller Knud van de Heuvel vertrekt naar TOP, terwijl Bob Verhagen ermee stop. Roel Schouten, Luuk van der Steen en Rens van der Steen gaan alledrie in een lager elftal spelen.

TOP - HVCH 4-1 (1-1). 26. Aram Pusters 1-0, 36. Milan Raijmaekers 1-1, 47. Joeri Cuppen 2-1, 51. Joeri Cuppen 3-1, 89. Mees Linders 4-1. Rode kaart: 81. Roy Vissers (HVCH).

Na drie seizoenen kwam er in Oss een eind aan de periode van Roy de Haan als HVCH-coach. Met het pakken van de titel werd er onlangs een ongekend succes geboekt. ,,Ik ben enorm trots op hetgeen we met z’n allen hebben neergezet en ik verlaat de club met een goed gevoel”, aldus De Haan.

TOP en coach Bas Gösgens eindigden op de 5e plaats dit seizoen. Na de winterstop was de ploeg lang in de race voor een nacompetitieplek en was zelfs de tweede plaats even in zicht. ,,Uiteindelijk hebben we het leuk gedaan. We hoefden niks, dus er zat geen druk om het halen van nacompetitie of wat dan ook. Volgend seizoen gaan we de lat wel iets hoger leggen en hebben we ook een bredere selectie”, constateerde Gösgens.

Komend jaar spelen Noud Kraan, Gijs Toonen, Marnix Romviel (allen UDI) en Knud van den Heuvel (Erp) bij TOP. Daar tegenover staat het vertrek van Carlo Nelissen, Stan van Dolleweerd en Gijs Appeldoorn.

EFC - Berghem Sport 3-0 (1-0). 34. 1-0, 59. Gijs Wuijts 2-0, 88. Gijs Wuijts 3-0.

Berghem Sport verzekerde zich afgelopen week van handhaving en dat was voor de ploeg van Willem van der Burgt en Stef Sijbers een prestatie van formaat. Tegen EFC konden de Berghemmers het seizoen qua resultaat niet op een waardige manier afsluiten. ,,Het zat er niet in. Bij een paar jongens zat ook nog het 7th Sunday festival in de benen. Alles bij elkaar zijn we enorm trots op de manier waarop we ons dit seizoen hebben gemanifesteerd. Veel jonge jongens hebben noodgedwongen de nodige vlieguren gemaakt en deden dat uitstekend”, aldus Van der Burgt.