Nemelaer plukt drie spelers van het tweede uit de kantine en verliest van Best Vooruit

,,In de warming-up vielen al twee spelers uit. We hebben toen drie mannen van het tweede erbij moeten halen, die al gedoucht waren en ik de kantine zaten. Verder waren beide ploegen afwachtend, en werd er niet veel gecreëerd. We hoopten een puntje mee te kunnen nemen, maar helaas lukte dat niet”, beschreef Nemelaer-trainer Theo van Geffen.

,,Dit puntje hebben we wel verdiend. We werden in de eerste helft echt overlopen door een goed spelend Erp. Na de rode kaart en de aansluitingstreffer hebben we ze bij de keel gegrepen en niet meer losgelaten. Dan is het zelfs nog een beetje zonde dat we de 2-3 niet maakte, want dat was niet onterecht geweest“, beschreef Rhode-trainer Hans Lathouwers.