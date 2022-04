Nemelaer rekent in eerste helft af met Berghem Sport: ‘We speelde schijterig voetbal voor rust’

Eerste klasse CBerghem Sport-coach Willem van der Burgt coach was niet tevreden met de eerste helft van zijn ploeg. Het was schijterig volgens de coach en dat hebben ze geweten in de rust. In de tweede helft herstelde zijn ploeg zich enigszins, maar de schade was al te groot.

Berghem Sport - Nemelaer 1-3 (0-3). 24. Luuk Vermeer 0-1, 38. Gijs van Baast 0-2, 45. Luuk Vermeer 0-3, 52. Bram Gloudemans 1-3.

,,Voor rust speelden we schijterig voetbal en dat heb ik de jongens tijdens de rust ook laten weten. Net als afgelopen week tegen Alverna stonden we halverwege al op een te ruime achterstand en dat is ontzettend zonde. Onze tweede helft was gelukkig een stuk beter. We hebben meerdere goede kansen gekregen, maar verzuimd om de wedstrijd spannend te maken”, constateerde Berghem Sport-coach Willem van der Burgt.

Best Vooruit - HVCH 1-0 (0-0). 80. 1-0. Rode kaart: 88. Yannick van den Berg (HVCH).

HVCH en trainer/coach Roy de Haan verloren op bezoek bij Best Vooruit voor het eerst dit seizoen en zagen daarmee dus een einde komen aan een zeer fraaie reeks van zestien competitieduels zonder nederlaag. ,,Omdat EFC ook heeft verloren, hebben we wat dat betreft geen schade opgelopen en zijn we weer een stap dichter bij de eindstreep gekomen. Vandaag hebben we niet ons niveau gehaald. Ook zullen we moeten leren van deze nederlaag”, sprak HVCH-coach Roy de Haan.

NEC ama. - Erp 0-3 (0-1). 24. Emiel van der Sanden 0-1, 71. Ruud Delisse 0-2, 75. Rob van Rijbroek 0-3.

Erp boekte een overtuigende 0-3 zege op bezoek bij hekkensluiter NEC. Erp-coach Jurgen van Wanrooij was tevreden. ,,Na de 0-2 van Ruud Delisse hadden we kunnen uitlopen naar een veel grotere overwinning. Uiteindelijk hebben we wel weer goede zaken gedaan dankzij deze drie punten. Ook heeft a-junior Lars Hanenberg na rust nog zijn debuut kunnen maken”, vertelde Erp-coach Jurgen van Wanrooij.