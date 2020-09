Nemelaer speelt scherp tegen Erp, zestienjarige Offermans maakt hattrick

Nemelaer - Erp 3-3 (1-1). 11. Luuk Vermeer 1-0, 44. Joep Offermans 1-1, 47. Joep Offermans 1-2, 61. Teun Verlouw 2-2, 75. Joep Offermans 2-3, 85. Geert van de Ven 3-3.

Nemelaer toonde karakter door twee keer terug te komen van een achterstand. ,,Vooraf gingen wij er niet vanuit dat we drie keer zouden scoren”, complimenteerde Nemelaer-trainer Theo van Geffen zijn ploeg. ,,Er werd scherp gespeeld. Erp kreeg op het laatst nog twee goede kansen, maar de neutrale toeschouwer was de grote winnaar.”

Het meest bijzondere aan het duel was het optreden van Erp-aanvaller Joep Offermans. De pas zestienjarige (!) aanvaller scoorde drie keer. ,,Hij had na vijf minuten al zijn eerste treffer op de schoen, maar dat schot ging net over”, sprak Erp-coach Jurgen van Wanrooij vol bewondering. ,,Hij wordt in februari pas zeventien!”

Rhode - EFC 1-1 (0-0). 75. Bas van Kuringen 1-0, 85. (pen.) 1-1. Bijz.: 84. Coen van Langen (Rhode) directe rode kaart.

Rhode-trainer Hans Lathouwers was blij dat zijn ploeg achteraf een punt overhield aan het duel. ,,Het was een open wedstrijd. In de rust zei ik nog ‘wie de eerste goal scoort, gaat winnen’ maar helaas is dat niet gelukt.”

Het meest bijzondere aan het duel was de slotfase. ,,We maken relatief laat de 1-0, waarna EFC de ballen ging pompen. Dan weet je dat hij maar één keer goed hoeft te vallen.” Dat gebeurde maar half: na een scrimmage voor het Rhode-doel kreeg EFC een penalty. ,,En wij via Coen de rode kaart. Sneu, maar al met al ben ik tevreden over de inzet van mijn spelers onder warme omstandigheden.”

Berghem Sport - Best Vooruit 1-5 (1-2). 31. Donny van Herpen 1-2. Bijz.: 25. rode kaart Edwin Huibers (Berghem), twee keer geel.

Berghem Sport speelde al snel een kansloze wedstrijd en dus was, naar eigen zeggen, het enthousiasme bij coach Willem van der Burgt ver te zoeken. ,,Vooraf denk je dat er iets te halen valt. Je start met de beste intenties, maar daar bleef weinig van over.”

Het meest bijzondere aan het duel was dan ook het wedstrijdverloop. ,,De tweede helft begin je met een 1-2 achterstand, maar de tegengoals vielen te snel achter elkaar”, sprak Van den Burgt. ,,Na het uur viel de 1-5, dus dan is het nog lang ‘uitzitten’ geblazen.”

Leones - HVCH 0-2 (0-2). 5. Yannick van den Berg 0-1, 15. Tom Hekerman 0-2. Bijz.: 60. rode kaart Leones.

HCVH speelde een prima wedstrijd, aldus trainer Roy de Haan. ,,Er was een fase waarin de derde goal in de lucht hing. Die hadden we moeten maken en het laatste halfuur was verre van goed. Al met al bleven we relatief makkelijk op de been.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was dat, ondanks de meerderheid in spelers, HVCV even de underdog leek. ,,We gaven weinig weg, maar liepen te veel met de bal. Tegen tien man moesten we dat beter uitspelen”, rondde De Haan af.

