Nemelaer te sterk voor sc ’t Zand: ‘Verloren op details’

SC ‘t Zand - Nemelaer 2-3 (1-1). 21. Jason van Dongen 1-0, 36. Geert van de Ven 1-1, 61. Luuk Vermeer 1-2, 70. Daan van den Brand 1-3, 90+1. Rens van den Hout 2-3.

In een gelijkopgaande wedstrijd had Nemelaer de controle. ,,We verliezen de wedstrijd op details”, aldus SC ‘t Zand-trainer Jan de Hoon.

Het meest opvallende aan het duel was dat ‘t Zand, ondanks een sterk begin, de slag op het middenveld verloor. ,,Daar moeten we aan werken. We zullen zulke momenten beter moeten herkennen”, aldus De Hoon. ,,Ook kregen we deze goals te makkelijk tegen.”

,,We hebben op de laatste tien minuten na steeds de controle over de wedstrijd gehad. Ook ons veldspel zag er prima uit. Dit zijn drie belangrijke punten”, jubelde Nemelaer-coach Theo van Geffen.

Rhode - TOP 1-4 (1-1). 36. Mark van der Zanden 1-0, 45. Anwar Tuithof 1-1, 61. Stijn van den Broek 1-2, 80. Anwar Tuithof 1-3, 85. Aram Pusters 1-4.

,,We kwamen met name na rust steeds een stap te laat, waardoor we teveel duels verloren. In aanvallend opzicht schoten we ook tekort”, zo luidde de analyse van Rhode-coach John Meijs.

HVCH - NEC 0-0 (0-0).

HVCH stopte veel energie in het druk zetten op de spelers van NEC. De amateurploeg uit Nijmegen liet zich niet gek maken. Beide teams scoorde niet, in een wat trainer Roy de Haan van de thuisploeg typeerde als ‘Engelse wedstrijd’. ,,We moeten in een goede fase net dat doelpuntje maken. Dan kunnen we ook een keer wat meer inzakken.”

Het is de derde competitiewedstrijd op rij in november dat HVCH gelijk speelt. Het werd 4-4 tegen sc ‘t Zand en 0-0 tegen Rhode.

Erp-Brabantia 0-3 (0-1). 44. Alef Jouao 0-1, 55. Moreno Koenders 0-2, 75. Tarik Ouzalah 0-3. Bijz: 80. Moreno Koenders (Brabantia) mist pen.

Erp was volgens trainer Jurgen van Wanrooij ,,onder de maat.” Al kreeg de ploeg ook wat kansjes. ,,Het breekpunt was dat doelpunt net voor rust”, zei de oefenmeester. ,,Anders waren we met een gelijke stand de kleedkamer in gegaan.”