Nemelaer-trainer blijkt voorspellende gave te hebben: ‘Wij winnen nooit van Brabantia’

Nemelaer-coach Theo van Geffen was op voorhand al op zijn hoede voor tegenstander Brabantia. ,,Wij winnen op de een of andere manier nooit van Brabantia”, verklaarde Van Geffen. In de praktijk bleek de oefenmeester wederom gelijk te hebben en daar baalde Van Geffen flink van. ,,Er zat echt meer in. Tot de zestien meter van Brabantia voetbalden we prima, maar het creëren van kansen lukte niet echt.”

Rhode-spits Simon van de Wetering was halverwege de eerste helft met een schot tegen de binnenkant van de paal het dichtst bij een doelpunt. Uiteindelijk werd er dus niet gescoord. ,,Alles bij elkaar kan ik goed leven met dit resultaat. We kozen ervoor om wat meer het accent op de verdediging te leggen. In dat opzicht hebben we het goed gedaan, want we hielden de nul”, vertelde Rhode-coach John Meijs.