Nemelaer weet als eerste ploeg uit te winnen van HVCH: ‘Zij horen natuurlijk de betere ploeg te zijn’

Eerste klasse CHet was nog niemand gelukt om bij HVCH te winnen. Het spoorpark in Heesch leek een onneembare vesting dit seizoen, maar toch lukte het Nemelaer om te winnen. Door twee goals van Joeri Vugts in de eerste helft stond de ploeg van Theo van Geffen op een comfortabele voorsprong. In de tweede helft kwam de overwinning niet echt meer in gevaar en zo gingen de drie punten mee naar Haaren.

HVCH - Nemelaer 1-3 (0-2). 16. Joeri Vugts 0-1, 44. Joeri Vugts 0-2, 71. Stijn van den Hurk 1-2, 86. Giel van de Ven 1-3.

Koploper HVCH won dit seizoen alle thuiswedstrijden die het speelde. De overwinning van Nemelaer is daardoor een grote verrassing. ,,HVCH hoort natuurlijk de betere ploeg te zijn. Echter geven we weinig weg en staan we halverwege met 0-2 voor. Ze deden nog wel wat terug maar gelukkig kwamen de drie punten niet meer in gevaar”, aldus Nemelaer-trainer Theo van Geffen.

Koploper HVCH verloor dit seizoen voor het eerst een thuiswedstrijd. ,,Nemelaer is heel effectief om gegaan met hun mogelijkheden. Ze zijn nauwelijks in onze zestien geweest, maar scoren wel drie keer. Dit soort vervelende wedstrijden zitten er helaas weleens bij”, constateerde HVCH-coach Roy de Haan.

FC Eindhoven av. - Erp 2-1 (1-0). 2. 1-0, 51. Joep Offermans 1-1, 86. 2-1.

Erp-coach Jurgen van Wanrooij was van mening dat zijn elftal bestolen is op bezoek bij de amateurs van FC Eindhoven. ,,Vlak voor tijd kopt Emiel van der Sanden op de goal. Zijn inzet was ruim 30 centimeter over de lijn, maar de scheidsrechter wilde er niet aan. En in de daarop volgende aanval scoort FC Eindhoven de 2-1 in buitenspelsituatie. Maar die goal werd wonderwel gewoon goedgekeurd. Echt ongelofelijk zuur”, baalde Van Wanrooij.

Berghem Sport - Leones 2-4 (0-3). 23. Joshua Lopez Cuijten 0-1, 34. Daniel van Leest 0-2, 44. Joshua Lopez Cuijten 0-3, 61. Mats van de Broek 1-3 (pen.), 74. Valentijn Smits 2-3, 90+1. Luke van de Ven 2-4.

,,Na de winterstop is het bij ons keer op keer hetzelfde liedje. We starten niet goed en staan bij rust al op een ruime achterstand. Vervolgens komen we tijdens de tweede helft vaak nog terug in de wedstrijd, maar genoeg voor een resultaat is het niet. We zullen het hier met z’n allen goed over moeten gaan hebben”, baalde Berghem Sport-coach Willem van der Burgt.

Brabantia - TOP 0-3 (0-1). 23. Wouter Boons 0-1, 82. Aram Pusters 0-2, 85. Aram Pusters 0-3.

De fraaie reeks van TOP heeft op bezoek bij een ietwat gehavend Brabantia een vervolg gekregen. De Ossenaren wonnen met 0-3 en zijn nog volop in de race voor een tweede plaats op de ranglijst. ,,Maar daar zijn we op dit moment helemaal niet mee bezig. We willen gewoon 100% gas geven tijdens iedere wedstrijd en zien verder wel waar het schip standt. Maar als we straks daadwerkelijk om promotie naar de Hoofdklasse mogen spelen, dan zullen we die kans natuurlijk met beide handen aangrijpen”, sprak TOP-coach Bas Gösgens.