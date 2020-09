Nemelaer wint na wedstrijd billenknijpen van EFC

EFC - Nemelaer 2-3 (1-2). 11. Ruben Buvens 0-1, 42. Geert van de Ven 1-2, 51. Luuk Vermeer 1-3.

Nemelaer kreeg een luttele tien minuten voor rust pas grip op de wedstrijd. ,,We kwamen weliswaar op voorsprong, maar hadden zomaar met 0-2 achter kunnen staan”, aldus Nemelaer-trainer Theo van Geffen. ,,In de rust zeiden we tegen elkaar dat het anders moest, anders gingen wij de wedstrijd nooit winnen. Het was billenknijpen.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was het uitvallen van aanvaller Giel van de Ven. ,,Een enkelblessure”, treurde Van Geffen. ,,Vervelend voor hem. Dit gaat wel een paar weken duren.”

Alverna - Rhode 4-0 (1-0).

De 1-0 vlak voor de pauze bleek een tegentreffer met vervelende gevolgen. ,,Mijn ploeg dacht dat we met een gelijke stand gingen rusten”, aldus Rhode-coach Hans Lathouwers. ,,Na de 2-0 was de hoop weg. We verloren van een goede tegenstander.”

Het meest bijzondere aan het duel was dat de wedstrijd, na een kwartier in de tweede helft, gespeeld was. ,,De 2-0 en hun 3-0 vielen tekort na elkaar. Zonde, we hadden meer in de wedstrijd kunnen gooien. Na 45 minuten hadden we nog het idee dat er wat te halen viel”, rondde Lathouwers af.

Erp - Brabantia 3-3 (2-1). 14. Emiel van der Sanden 1-0, 25. Knud van de Heuvel 2-0, 88. Knud van de Heuvel 3-3.

Lang leek er niets aan de hand voor Erp. ,,Zij hebben geen één uitgespeelde kans gehad en toch drie keer gescoord”, baalde Erp-trainer Jurgen van Wanrooij. ,,Drie scoren en dan niet winnen is om te balen.”

Erp speelde net als vorige week met 3-3 gelijk en dat is best bijzonder. ,,Het wedstrijdbeeld was hetzelfde: we gingen van de zetel naar de schopstoel”, aldus Erp-trainer Jurgen van Wanrooij. ,,Brabantia kwam sterk terug toen wij de controle kwijtraakten.”

