NEO'25-doelman Kevin Akkermans sta-in-de-weg voor NOAD'32, BLC pakt punt in topper

zaterdag 3DHet publiek in Sprang-Capelle kreeg waarvoor het naar het sportpark kwam. Beide ploegen legden meer dan acceptabel voetbal op de mat. Vooral in het eerste kwartier na rust drong NOAD'32 nadrukkelijk aan om een beslissing te forceren. Tot tweemaal toe bleek NEO-doelman Kevin Akkermans een sta-in-de-weg.

NEO’25 - NOAD’32 1-1 (1-1) 2. Remy Schouwenaar 0-1, 21. Nicky van Wanrooy 1-1.

Voor Kevin Akkermans was het zijn derde wedstrijd, nadat de 31-jarige doelman nagenoeg het hele vorige seizoen vanwege blessureleed toe moest kijken. Had hij gedacht dat hij in het nieuwe seizoen een kans zou krijgen, dat bleek een misrekening.



Ook Denzel de Wit, zijn conculega onder de lat bij NOAD'32, verkeerde in een uitstekende vorm. Zo voorkwam hij met een prachtige reflex dat Jordy Rosenbrand in de slotfase de thuisclub aan een zege hielp.

Volledig scherm NEO'25-doelman Kevin Akkermans (rechts) ziet het gevaar afgeweken worden. © Peter van Gogh

TSVV Merlijn – Zwaluwe 0-2 (0-1) 3. Jesse Groote 0-1, 83. Dominique Mahu 0-2. Rood: 50. Thomas Kaufman van Merlijn.

Niemand zag het, pas achteraf kregen ze van Zwaluwe-speler Jesse Groote te horen dat zijn in de derde minuut gescoorde doelpunt had moeten worden afgekeurd. “Hij had met zijn handen gescoord”, vertelde TSVV Merlijn-trainer Joop Verzijl. “Afkeuren zou ook in de geest van de wedstrijd zijn geweest, want beide ploegen waren nogal onmachtig en verdienden niks.”

GDC – Haaften 3-1 (0-0) 46. Mats van Velzen 0-1, 50. Justin Youell 1-1, 60. Jelle Bouman 2-1, 90+1. Tom van Rijswijk 3-1.

Voor rust speelden beide ploegen te gehaast, waardoor de passing heel slordig was. Direct na de hervatting sloeg Haaften toe door een treffer van Mats van Velzen, nadat de doelman van GDC de bal na een schot van Thijmen Gerringa niet onder controle kreeg.

Daarna veranderde het spelbeeld radicaal, zo zag Haaften-trainer Bart Fransen. “GDC nam de macht over op het middenveld. Aangezien we, in tegenstelling tot de de laatste paar wedstrijden, niet ons niveau haalden, verloren we verdiend.” GDC-trainer Edin Curic was blij met de overwinning. “Haaften is voor GDC in thuiswedstrijden een heel lastige tegenstander, daar hadden ze al even niet meer van gewonnen. Die ban is in ieder geval gebroken.”

ONI - BLC 1-1 (0-1) 31. Niels Nagtzaam 0-1, 64. Lars van de Kletersteeg 1-1.

De nummers één en twee ontmoetten elkaar in ’s Gravenmoer. Op papier en in de praktijk werd het een topper. “Beide ploegen hebben een uitstekende wedstrijd op de mat gelegd. En we hebben vanmiddag laten zien dat we wel degelijk mee kunnen gaan doen om het kampioenschap”, vertelde BLC-trainer John Huisman.

SV Capelle - Sparta’30 0-0.

“Net als SV Capelle waren we onzeker aan de bal. Dan is het al lastig om een goede aanval op te zetten. Laat staan om tot kansen te komen”, vond Sparta'30-trainer Mark van Noorloos. “Alleen Lennard van Andel was dicht bij een doelpunt, maar de bal ketste via de binnenkant van de paal weer in het veld.” SV Capelle kreeg ook één prima mogelijkheid. Geert van den Broek dacht als matchwinner van het veld te stappen, maar zijn inzet werd van de doellijn getrapt.

BZC’14 - GVV’63 2-4 (2-2) 15. Mathijs Libbers 0-1, 40. Jasper Gouda Quint (pen.) 1-1, 42. Mathijs Libbers 1-2, 44. Arjan van de Werken 2-2, 55. Michel Kooijman 2-3, 64. Jeffrey van der Meijden 2-4.

Een echte derby werd het niet, vond GVV'63-trainer Denny van Geffen. “Toch speelden er wel wat sentimenten meer. Patrick en Michel Kooijman hebben bij Zuilichem gespeeld. Vooral Michel werd een paar keer gezocht. De scheidsrechter liet wel erg veel toe, hoor. Een andere scheids zou Jasper Gouda Quint al binnen twintig minuten laten douchen. Het was een spannend potje. Naderhand feesten we met z’n allen in de kantine. Zo hoort voetbal te zijn.”