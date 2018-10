NEO-trainer Brok aangereden op parkeerplaats, Sleeuwijk koestert nog geen kampioenschapsambities

Met dertien punten uit vijf wedstrijden zit de ploeg van Sleeuwijk-coach Pieter Tuns genesteld in de top drie, maar wordt er nog niet aan het kampioenschap gedacht.

HSSC’61 - NEO’25 2-2 (2-0) 14. Lucas van Dam 1-0, 45. Lucas van Dam 2-0, 60. Nicky van Gils 2-1, 80. Nicky van Wanrooy 2-2. Rood: 80e minuut speler HSSC’61.

Moment van de wedstrijd: De rust. ,,Toen hebben we orde op zaken kunnen stellen”, aldus NEO-trainer Stefan Brok. ,,Voor de rust speelden we waardeloos, erna weergaloos. Toen hebben we een keer of vier de paal en de lat geraakt.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Ik wilde het sportpark oprijden toen er plotseling een auto optrok. Heel de zijkant van mijn wagen in de prak”, aldus Brok.

Haaften - Sleeuwijk 0-2 (0-1) 33. Jenner Koek 0-1, 74. Dennis van Riel (e.d.) 0-2.

Moment van de wedstrijd: De 0-2 die na een uitstekende combinatie tussen Frans van den Steenhoven en Jenner Koek door Dennis van Riel in eigen doel werd gewerkt.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Sleeuwijk staat na de zege met dertien punten uit vijf wedstrijden op een tweede plaats. ,,Meedoen om de titel? Daar denken we niet aan”, stelde Sleeuwijk-coach Pieter Tuns. ,,Eerst maar eens afwachten hoe we presteren als we spelen tegen de echte kampioenskandidaten, SV Capelle en SC Everstein.”

GVV’63 – GDC 0-1 (0-0) 84. Tom van Rijswijk 0-1.

Moment van de wedstrijd: Een bal van GVV die niet binnenviel na de onderkant van de lat geraakt te hebben. ,,Het is heel sneu als de jongens eindelijk eens doen wat ze moeten doen en er helemaal niet voor beloond worden”, vond trainer Denny van Geffen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Het doelpunt van GDC was enigszins bemazzeld. Van Geffen: ,,De bal werd door een verdediger van richting veranderd. Dat kon er ook nog wel bij.”

BLC - Sparta’30 2-6 (1-3) 16. Anrico Visser 0-1, 17. Piet Vollebergh 1-1, 37. Mike van Heukelum 1-2, 39. Anrico Visser 1-3, 58. Illias Sadqi 2-3, 65. Anrico Visser 2-4, 71. Anrico Visser 2-5, 90. Jarno van Andel 2-6.

Moment van de wedstrijd: ,,Bij de stand 2-3 had onze doelman Martijn de Graaf een geweldige redding in huis”, zag Sparta-trainer Mark van Noorloos. ,,Kort daarop werd het 2-4. Dat was het breekpunt in dit duel.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Erwin Bax vervangt trainer John Huisman bij BLC, aangezien die door een operatie een tijd uit de running is.

SSC’55 – SV Capelle 1-3 (1-2) 12. Onur Ulusan 0-1, 27. Erwin van den Hoven 1-1, 42. Onur Ulusan 1-2, 90+3. Daryll-Lee Maasland 1-3.

Moment van de wedstrijd: Het tweede doelpunt van SV Capelle. Een typisch zaalvoetbaldoelpunt, waarbij de verdediging van SSC’55 fraai uiteen werd gerafeld.