Nevelo en Blauw Wit'81 wisselen van poule; komend seizoen Oisterwijkse derby

Het definitieve programma van de competitie lag al vast, maar beide clubs dienden een verzoek in. In eerste instantie waren Nevelo en Oisterwijk juist uit elkaar gehaald, vanwege de op handen zijnde fusie tussen Nevelo, Oisterwijk en Taxandria (uitkomend in de derde klasse). ,,Maar omdat daar nog niets concreets was en het verzoek van de clubs er lag, hebben we dat toch toegekend", aldus een persvoorlichtster van de KNVB.

Dichterbij

Nevelo-voorzitter Marc Damen is er blij mee. ,,Wij waren ingedeeld in een poule met allemaal clubs richting Breda. Dat is ver reizen voor onze toeschouwers en dus wilden we graag dichterbij voetballen." Ook voor Blauw Wit was dat de reden het verzoek in te dienen, zij spelen dit seizoen dus in de vierde klasse C. ,,Wij wilden ook graag in onze eigen regio spelen", aldus voorzitter Peter Jansen. ,,Dat is voor onze fans wel zo fijn."