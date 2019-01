Niek Wilborts vindt dat het beter moet bij Achilles Veen: ‘We gaan nog steeds voor de top-5'

De resultaten van hoofdklasser Achilles Veen staan niet in verhouding tot de verwachtingen die vooraf werden uitgesproken. Maar met spits Niek Wilborts zelf gaat het best lekker. Hij is dit seizoen onder trainer Giovanni Franken steevast een basisklant en dat was vorig jaar wel anders. ,,Toen was alles nieuw voor me. Het was het niveauverschil waar ik eerst aan moest wennen. Ik moest me erg aanpassen", kijkt de Tilburger, die overkwam van tweedeklasser Sarto, terug op zijn eerste seizoen bij de zaterdaghoofdklasser.