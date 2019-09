Niet Daniele De Rossi, maar Daan Rossi de grote man bij 0-8 overwinning van Gloria

,,De wedstrijd was eigenlijk al vrij snel bekeken en dan worden de spelers wat slordiger, gaan ze wat meer met de bal spelen en denken ze meer na voor het schieten,’’ vertelt Gloria-coach John Janssens. ,,Anders was deze wedstrijd nog wel 0-15 geworden.’’ Daan Rossi en Roy Bernaerts waren belangrijk voor hun ploeg. Ze scoorde allebei driemaal.

,,Wij begonnen te slap aan de wedstrijd en gingen met een 3-0 achterstand de rust in,’’ zegt SVG-trainer Pieter Elias. ,,Tien minuten na de rust maakt Luuk Wagener een doelpunt en kwam er weer een beetje voetbal in de ploeg. Dat we dan in de laatste tien minuten nog twee doelpunten incasseren is dan jammer. Het geluk was niet aan onze zijde, maar dat is ook een stukje vijfde klasse voetbal.’’