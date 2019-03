Niet de wind, maar privé omstandigheden van scheidsrechter spelbreker bij Reeshof-WSJ

Er was al overleg of er überhaupt wel gevoetbald moest worden, maar de scheidsrechter besloot samen met zijn begeleider dat dit ging gebeuren. Het was, buiten de wind, een bewogen wedstrijd. WSJ kreeg al een aantal gele kaarten en Johnny Oerlemans kreeg acht minuten voor rust zijn tweede gele kaart en kon dus gaan douchen.

In de gespeelde minuten kwam Reeshof na twee minuten al op achterstand door een vrije trap van Marlon Konings die werd gegrepen door de wind. ,,Deze wedstrijd had nooit mogen beginnen. Het had echt niks maar dan ook niks met voetbal te maken”, zei Reeshof-coach Jurgen Bouwens achteraf. Ondanks dat zijn ploeg tegen de wind in speelde, kwamen ze na ruim twintig minuten op gelijke hoogte via Jim Smolders.

Gestaakt

Een paar minuten voor rust legde de scheidsrechter de wedstrijd stil en er ontstond wat verwarring over de reden. De teams konden de kleedkamer opzoeken en even later bevestigde de begeleider van de arbiter dat deze niet verder kon vanwege privéomstandigheden. ,,Misschien is het wel eerlijker dat we deze wedstrijd een keer onder normale omstandigheden gaan spelen”, zei WSJ-trainer Dennis van Ierland. Reeshof baalde van de staking: ,,Met een man meer en wind mee in de tweede helft hadden we over WSJ heen kunnen lopen dus wij balen wel, maar nogmaals, de wedstrijd had nooit mogen beginnen.