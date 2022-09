Nieuw hoofdstuk RWB begint met prachtig doelpunt

Paul van der Donk zat als trainer voor de eerste keer in dug-out bij SSC’55 voor een competitiewedstrijd. ,,Voor rust kregen we geen grip op RWB. In de rust het middenveld versterkt, kwam het hoge druk zetten we wat beter uit. Ik denk dat we last hadden van spanning. Nieuwe trainer, nieuwe aanpak, nieuwe regeltjes. En we misten drie basisspelers.” In ieder geval: 5-1 of 2-1, er zit verbetering in. ,,Over een halfjaar zien we elkaar weer, dan ik het nog wel eens zien wie er als beste uit de bus komt.”