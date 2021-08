Nieuw strijdtoneel voor Talboom: ‘Zin om te knallen bij Dongen’

SCMH moet op zoek naar nieuwe trainer: coach ondanks mondeling akkoord naar competitie­ge­noot

8 juli MARIAHEIDE - SCMH gaat de zomerstop in zonder hoofdtrainer. De voetbalclub uit Mariaheide ziet Tom van Dalen per direct vertrekken. De coach uit Boekel verlaat SCMH ondanks een mondeling akkoord over volgend seizoen. Hij stapt over naar Juliana Mill.